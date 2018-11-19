Запорожский клуб одержал третью победу в гандбольном сезоне Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В рамках 8-го тура группы B гандбольной Лиги чемпионов “Мотор” повторил достижение двухлетней давности, обыграв на выезде французский “Нант”, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.
Со счетом 13:12 команды ушли на перерыв. Флагманы украинского гандбола ушли в “плюс” (13:14, 14:16), однако к 11-й минуте второй половины поединка французы их снова догнали (16:16). С 24-й минуты второго тайма гегемония запорожцев стала неоспоримой.
Как следствие 23:27 и “Мотор” успешно начал второй круг группового раунда.
Добавим также, запорожский клуб получил 3 победу и разделяет 6, 7 место в группе.