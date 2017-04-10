Запорізький клуб став срібним призером Балтійської ліги з гандболу

Перший тайм фіналу завершився бойовою нічиєю 10:10, а вирішальними стали останні хвилини поєдинку в які краще себе проявили фіни - 18:20.

"У мене немає претензій до наших гравців, вони билися до останнього. На жаль, ми програли. Позначилися травми гравців перед Фіналом чотирьох, в півфіналі, в сьогоднішньому матчі отримав травму Андрій Акименко, так що в підсумку наша лава була занадто короткою", - прокоментував виступ запоріжців у заключній грі головний тренер "ZTR" Віталій Нат.

Таким чином запорізький клуб в перший рік своєї участі в Балтійській лізі посів підсумкове друге місце. На третій позиції опинився білоруський "СКА".

Додамо також, українець Олексій Ганчев став кращим бомбардиром Ліги. На рахунку уродженця Запоріжжя 82 м'ячі.

Як повідомляв УНН, ГК "Мотор" завершив виступи у Лізі чемпіонів.