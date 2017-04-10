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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 116743 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 175548 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 128555 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123979 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116660 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106432 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107479 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103894 просмотра

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Запорожский клуб стал серебряным призером Балтийской лиги по гандболу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Запорожский ГК "ZTR" в Финале четырех Балтийской лиги после победы над эстонским "Пильво Сервит" встретился в матче за титул с финским клубом "Riihimäen Cocks", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу команды из Запорожья.

Первый тайм финала завершился боевой ничьей 10:10, а решающими стали последние минуты поединка в которые лучше себя проявили финны - 18:20.

"У меня нет претензий к нашим игрокам, они сражались до последнего. К сожалению, мы проиграли. Сказались травмы игроков перед Финалом четырех, в полуфинале, в сегодняшнем матче получил травму Андрей Акименко, так что в итоге наша скамейка была слишком короткой", - прокомментировал выступление запорожцев в заключительной игре главный тренер "ZTR" Виталий Нат.

Таким образом запорожский клуб в первый год своего участия в Балтийской лиге занял итоговое второе место. На третьей позиции оказался белорусский "СКА".

Добавим также, украинец Алексей Ганчев стал лучшим бомбардиром Лиги. На счету уроженца Запорожья 82 мяча.

Как сообщал УНН, ГК "Мотор" завершил выступления в Лиге чемпионов .

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