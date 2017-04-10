Запорожский клуб стал серебряным призером Балтийской лиги по гандболу

Первый тайм финала завершился боевой ничьей 10:10, а решающими стали последние минуты поединка в которые лучше себя проявили финны - 18:20.

"У меня нет претензий к нашим игрокам, они сражались до последнего. К сожалению, мы проиграли. Сказались травмы игроков перед Финалом четырех, в полуфинале, в сегодняшнем матче получил травму Андрей Акименко, так что в итоге наша скамейка была слишком короткой", - прокомментировал выступление запорожцев в заключительной игре главный тренер "ZTR" Виталий Нат.

Таким образом запорожский клуб в первый год своего участия в Балтийской лиге занял итоговое второе место. На третьей позиции оказался белорусский "СКА".

Добавим также, украинец Алексей Ганчев стал лучшим бомбардиром Лиги. На счету уроженца Запорожья 82 мяча.

Как сообщал УНН, ГК "Мотор" завершил выступления в Лиге чемпионов .