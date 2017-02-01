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Запорізька прокуратура викрила привласнення 1,4 млн держкоштів

Запорізька прокуратура викрила привласнення 1,4 млн держкоштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Військова прокуратура Запорізького гарнізону розслідує привласнення 1,4 млн грн бюджетних коштів, призначених для ремонту обласного військового комісаріату. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Південного регіону.

Військовою прокуратурою Запорізького гарнізону Південного регіону України до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.410 КК України.

Наразі встановлено, що службові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління МОУ за змовою з посадовими особами одного з товариств з обмеженою відповідальністю шляхом складання недостовірних видатково-прибуткових документів протягом листопада-грудня 2016 року привласнили бюджетні кошти в сумі 1,4 млн грн., чим завдали шкоду державі в особливо великому розмірі.

Ці кошти призначалися для капітального ремонту будівлі обласного збірного пункту обласного військового комісаріату у м. Запоріжжі.

Триває досудове розслідування.

Санкція ч.3 ст.410 (привласнення військового майна, а також заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

 

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