Запорожская прокуратура разоблачила присвоение 1,4 млн госсредств
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Военная прокуратура Запорожского гарнизона расследует присвоение 1,4 млн грн бюджетных средств, предназначенных для ремонта областного военного комиссариата. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона.
Военной прокуратурой Запорожского гарнизона Южного региона Украины в ЕРДР внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.410 УК Украины.
Установлено, что должностные лица Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления МОУ по сговору с должностными лицами одного из обществ с ограниченной ответственностью путем составления недостоверных расходно-приходных документов в течение ноября-декабря 2016 года присвоили бюджетные средства в сумме 1,4 млн грн., чем нанесли ущерб государству в особо крупном размере.
Эти средства предназначались для капитального ремонта здания областного сборного пункта областного военного комиссариата в г. Запорожье.
Продолжается досудебное расследование.
Санкция ч.3 ст.410 (присвоение военного имущества, а также завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет.