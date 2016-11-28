Запорізька прокуратура розпочала розслідування щодо кримінального авторитета

Донедавна не була надана оцінка діям групи осіб, які діяли під керівництвом та за вказівками кримінального авторитета "Анісіма".

Встановлено, що представники злочинної організації займались розкраданням бюджетних коштів та вимаганням майна ряду компаній.

Відтак прокуратурою Запорізької області до ЄРДР внесено відомості за ч.1 ст.255 КК України про створення в 2010 році вищезгаданим кримінальним авторитетом злочинної організації для скоєння ряду злочинів на території Запорізької області.

Вищезгадана особа підозрюється у вимаганні та ряді інших злочинів. "Анісім" відомий як запорізький кримінальний "екс-наглядач" у злочинній системі, побудованій колишнім президентом-втікачем. В жовтні 2013 року його затримали, а 26 січня 2014 року звільнили під домашній арешт, після чого він втік і наразі знаходиться в міжнародному розшуку.