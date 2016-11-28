Запорожская прокуратура начала расследование в отношении криминального авторитета
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Прокуратура Запорожской области начала расследование по созданию криминальным авторитетом "Анисимом" преступной организации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
До недавнего времени не была дана оценка действиям группы лиц, которые действовали под руководством и по указаниям криминального авторитета "Анисима".
Установлено, что представители преступной организации занимались хищением бюджетных средств и вымогательством имущества ряда компаний.
Поэтому прокуратурой Запорожской области в ЕРДР внесены сведения по ч.1 ст.255 УК Украины о создании в 2010 году вышеуказанным уголовным авторитетом преступной организации для совершения ряда преступлений на территории Запорожской области.
Вышеупомянутое лицо подозревается в вымогательстве и ряде других преступлений. "Анис" известен как запорожский криминальный "экс-надзиратель" в преступной системе, построенной бывшим беглым президентом. В октябре 2013 года его задержали, а 26 января 2014 года освободили под домашний арест, после чего он бежал и сейчас находится в международном розыске.