Запорожская прокуратура начала расследование в отношении криминального авторитета

До недавнего времени не была дана оценка действиям группы лиц, которые действовали под руководством и по указаниям криминального авторитета "Анисима".

Установлено, что представители преступной организации занимались хищением бюджетных средств и вымогательством имущества ряда компаний.

Поэтому прокуратурой Запорожской области в ЕРДР внесены сведения по ч.1 ст.255 УК Украины о создании в 2010 году вышеуказанным уголовным авторитетом преступной организации для совершения ряда преступлений на территории Запорожской области.

Вышеупомянутое лицо подозревается в вымогательстве и ряде других преступлений. "Анис" известен как запорожский криминальный "экс-надзиратель" в преступной системе, построенной бывшим беглым президентом. В октябре 2013 года его задержали, а 26 января 2014 года освободили под домашний арест, после чего он бежал и сейчас находится в международном розыске.