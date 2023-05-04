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Запоріжжя вночі зазнало ворожої атаки, є пошкодження - секретар міськради

Київ • УНН

 • 2032273 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Запоріжжя вночі зазнало атаки російських військ, є пошкодження приватних будинків. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Внаслідок нічної атаки ворога у Запоріжжі пошкоджено приватні будинки. Вибуховою хвилею в них вибито шибки та понівечено покрівлі. Серед людей постраждалих немає", - повідомив Куртєв.

Доповнення

За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Уночі в українському небі було знищено 18 ударних дронів типу Shahed з 24 та один розвідувальний безпілотник.

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