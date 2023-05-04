Запоріжжя вночі зазнало ворожої атаки, є пошкодження - секретар міськради
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Запоріжжя вночі зазнало атаки російських військ, є пошкодження приватних будинків. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Внаслідок нічної атаки ворога у Запоріжжі пошкоджено приватні будинки. Вибуховою хвилею в них вибито шибки та понівечено покрівлі. Серед людей постраждалих немає", - повідомив Куртєв.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Уночі в українському небі було знищено 18 ударних дронів типу Shahed з 24 та один розвідувальний безпілотник.