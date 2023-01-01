Запоріжжя: у приватному секторі, який постраждав через ворожу атаку, відновлено енергопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У приватному секторі, який учора постраждав через ворожу атаку, вже відновлено енергопостачання, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, передає УНН.
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Внаслідок учорашніх ворожих обстрілів в одному з приватних секторів міста було пошкоджено повітряні та підземні кабельні лінії. Через це 1750 абонентів залишилися без світла.
Більшу частину домогосподарств енергетики заживили ще вчора і станом на вечір електрика була відсутня лише у 350 абонентів, зазначив Куртєв.
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"На цей час всі мешканці будинків, які були знеструмлені, вже повністю зі світлом. Дякую нашим енергетикам за оперативну роботу. З такими неймовірними людьми Запоріжжя не зламати!", - наголосив він.
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