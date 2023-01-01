Запорожье: в частном секторе, пострадавшем из-за вражеской атаки, возобновлено энергоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В частном секторе, который вчера пострадал из-за вражеской атаки, уже возобновлено энергоснабжение, сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает УНН.
Детали
В результате вчерашних вражеских обстрелов в одном из частных секторов города были повреждены воздушные и подземные кабельные линии. Поэтому 1750 абонентов остались без света.
Большую часть домохозяйств энергетики заживили еще вчера и по состоянию на вечер электричество отсутствовало только у 350 абонентов, отметил Куртев.
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"На данный момент все жители обесточенных домов уже полностью со светом. Спасибо нашим энергетикам за оперативную работу. С такими невероятными людьми Запорожье не сломать!", - подчеркнул он.
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