Запоріжжя: окупанти вдарили по Гуляйполю, є поранений
Київ • УНН
Російська армія атакувала Гуляйполе на Запоріжжі, пошкодивши будинки мирних жителів, є поранений.
Армія рф завдала ураду по Гуляйполю на Запоріжжі. Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пошкоджено цивільні будинки, є поранений, передає УНН.
За словами Малашка, "сьогодні близько 12:20 ворог вчергове вгатив з артилерії по багатостраждальному, але незламному Гуляйполю".
Знов зруйновано та пошкоджено цивільні будинки. Уламками ворожого снаряду на власному подвір'ї поранено місцевого мешканця. Поліцейські надали йому першу допомогу та передали військовим медикам
Малашко додав, що на місцях ударів працюють рятувальники.