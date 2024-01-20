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Запоріжжя: окупанти вдарили по Гуляйполю, є поранений

Київ • УНН

 • 42538 перегляди

Російська армія атакувала Гуляйполе на Запоріжжі, пошкодивши будинки мирних жителів, є поранений.

Армія рф завдала ураду по Гуляйполю на Запоріжжі. Як повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пошкоджено цивільні будинки, є поранений, передає УНН.

За словами Малашка, "сьогодні близько 12:20 ворог вчергове вгатив з артилерії по багатостраждальному, але незламному Гуляйполю".

Знов зруйновано та пошкоджено цивільні будинки. Уламками ворожого снаряду на власному подвір'ї поранено місцевого мешканця. Поліцейські надали йому першу допомогу та передали військовим медикам 

- написав голова ОВА.

Малашко додав, що на місцях ударів працюють рятувальники.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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