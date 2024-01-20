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Запорожье: оккупанты ударили по Гуляйполю, есть раненый

Запорожье: оккупанты ударили по Гуляйполю, есть раненый

Киев  •  УНН

20 январь 2024, 13:40  •  26078 просмотра

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Российская армия атаковала Гуляйполе на Запорожье, повредив дома мирных жителей, есть раненый.

Армия рф нанесла урон по Гуляйполю в Запорожье. Как сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, повреждены гражданские дома, есть раненый, передает УНН.

По словам Малашко, "сегодня около 12:20 враг в очередной раз ударил из артиллерии по многострадальному, но несокрушимому Гуляйполю".

Снова разрушены и повреждены гражданские дома. Обломками вражеского снаряда в собственном дворе ранен местный житель. Полицейские оказали ему первую помощь и передали военным медикам 

- написал глава ОВА.

Малашко добавил, что на местах ударов работают спасатели.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Запоріжжя: окупанти вдарили по Гуляйполю, є поранений
Zaporizhzhia: occupants attack Gulyaypol, one wounded
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Запорожье: оккупанты ударили по Гуляйполю, есть раненый

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