Запорожье: оккупанты ударили по Гуляйполю, есть раненый
Киев • УНН
Российская армия атаковала Гуляйполе на Запорожье, повредив дома мирных жителей, есть раненый.
Армия рф нанесла урон по Гуляйполю в Запорожье. Как сообщил председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, повреждены гражданские дома, есть раненый, передает УНН.
По словам Малашко, "сегодня около 12:20 враг в очередной раз ударил из артиллерии по многострадальному, но несокрушимому Гуляйполю".
Снова разрушены и повреждены гражданские дома. Обломками вражеского снаряда в собственном дворе ранен местный житель. Полицейские оказали ему первую помощь и передали военным медикам
Малашко добавил, что на местах ударов работают спасатели.
Запорожье: оккупанты ударили по Гуляйполю, есть раненый
Российская армия атаковала Гуляйполе на Запорожье, повредив дома мирных жителей, есть раненый.
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