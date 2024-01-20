Запорожье: оккупанты ударили по Гуляйполю, есть раненый

ЕС до конца года сможет изготовить 1,3 млн снарядов, приоритет в поставках должен предоставляться Украине - еврокомиссар

По словам еврокомиссара Тьерри Бретона, ЕС планирует произвести не менее 1,3 миллиона артиллерийских снарядов до конца этого года, приоритет в поставках должен предоставляться Украине.