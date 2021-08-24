"Метінвест" встановив національний прапор України на найвищій точці над Дніпром, у Черкаській області відкрили арт-об'єкт "Серце України"

Деталі

Відповідно до прес-релізу компанії в понеділок, величезний стяг розташований на пілоні моста на найвищій точці над р. Дніпро — в 95 м від поверхні води.

“До 30-го Дня Незалежності України металургам „Запоріжсталі“ хотілося піднести місту особливий подарунок. Ми встановили величезний державний прапор на головний пілон вантового моста посеред Дніпра, який видно з багатьох точок міста, що уособлює нашу підтримку країни в будівництві та зміцненні сильної незалежної України”, — зазначив генеральний директор “Запоріжсталі” Олександр Мироненко, якого цитує пресслужба.

До головних державних свят проектно-конструкторське бюро комбінату “Запоріжсталь” розробило спеціальний проект з установки прапора України на пілон вантового моста. Спеціально для установки був пошитий прапор розміром 41×27 м. З огляду на особливі вітрові навантаження, які відчувають конструкції над річкою, по всій площі прапора прошиті спеціальні стропи і зроблені повітряні клапани, щоб знизити парусність і зберегти його цілісність.

Спільно з будівельною компанією “Onur” і групою монтажників-висотників компанії “Промальпінізм”, полотно прапора загальної площею 1100 кв.м, закріплене на спеціальній монтажній металевій балці, підняли на пілон і надійно закріпили. Включаючи підготовчий етап, монтаж унікальної конструкції тривав близько трьох днів.

Також традиційно до свята гендиректор комбінату підняв державний прапор на найвищій точці “Запоріжсталі” — колошнику доменної печі № 3 на висоті 85м. Оновлені державні прапори на всіх адміністративних будівлях підприємства, додатково встановлені національні прапори на головних пішохідних прохідних підприємства.

В іншому прес-релізі групи повідомляється, що у Черкаській області в понеділок відкрили арт-об’єкт “Серце України”, виконаний зі сталі “Метінвесту”, напередодні 30-ї річниці Незалежності країни.

Комплекс розташований в географічному центрі України — селі Мар’янівці Звенигородського району. До недавнього часу про місце розташування центру країни інформував лише пам’ятний знак.

Арт-об’єкт складається з 25 пар крил, які символізують всі області України і Автономну республіку Крим. Білі сталеві крила прикрашені характерними для кожної області орнаментами. У центрі комплексу під склом розташована скульптура серця. Композицію доповнює 52-метровий флагшток з найбільшим у Черкаській області прапором України. Площа комплексу — майже 5 тис. кв. м, висота — більше 5м.

“Серце України” створено за принципами безбар’єрного середовища: тут передбачені пандус, тактильна навігація, аудіогід, модель комплексу для людей з вадами слуху людей.

Для будівництва арт-об’єкту “Метінвест” поставив понад 66 тис. тонн сталі вартістю 2,8 млн грн. Гарячекатаний лист, труби, куточки і швелери зроблені на маріупольських підприємствах групи — ММК ім. Ілліча і “Азовсталі”.

Президент України Володимир Зеленський під час церемонії відкриття об’єкта зазначив, що “Сьогодні у нас з вами велике сімейне свято — день символу нашої великої родини, день синьо-жовтого прапора, День Державного Прапора України. У 30-ту річницю відновлення нашої незалежності ми піднімемо його саме тут, в географічному центрі України. Саме тут б’ється серце, серце України. Це арт-об’єкт, навколо якого розташовано 25 сталевих крил, які символізують наші 24 області і наш Крим”.

У свою чергу гендиректор групи “Метінвест” Юрій Риженков додав, що сталеве “Серце України” розташоване в самому центрі країни і зроблено з українського металу.

“І це наш привід для гордості. Ми впевнені, що попереду кожного з нас чекає ще багато приводів пишатися українським, адже металургія і вся промисловість працюють для процвітання і розвитку країни. Група “„Метінвест“ створена на екваторі Незалежності України, і кожен день протягом усіх 15 років роботи ми ділом доводимо справедливість цих слів. І ми продовжимо це робити, тому що віримо в Україну і українців”, — підкреслив топ-менеджер.

Голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко сказав, що в області хотіли створити до 30-річчя нашої України щось особливе. “Ми повинні не тільки пам’ятати минуле, а й створювати сьогодення. Тому ми вирішили створити унікальний арт-об’єкт: символічно об’єднати всю Україну в одному місці сили”.