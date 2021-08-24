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"Метинвест" установил национальный флаг Украины на самой высокой точке над Днепром, в Черкасской области открыли арт-объект "Сердце Украины"

"Метинвест" установил национальный флаг Украины на самой высокой точке над Днепром, в Черкасской области открыли арт-объект "Сердце Украины"

Киев  •  УНН

 • 46011 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Ко Дню Государственного флага и в честь 30-летия Независимости Украины комбинат “Запорожсталь” группы “Метинвест” установил национальный флаг на вантовом мосту в Запорожье, который строится в рамках программы “Большое строительство”.

Детали

Согласно пресс-релизу компании в понедельник, огромный стяг расположен на пилоне моста на самой высокой точке над р. Днепр — в 95 м от поверхности воды.

“К 30-му Дню Независимости Украины металлургам „Запорожстали“ хотелось преподнести городу особый подарок. Мы установили огромнейший государственный флаг на главный пилон вантового моста посреди Днепра, который видно из многих точек города, что олицетворяет нашу поддержку страны в строительстве и укреплении сильной независимой Украины”, — отметил генеральный директор “Запорожстали” Александр Мироненко, которого цитирует пресс-служба.

К главным государственным праздникам проектно-конструкторское бюро комбината “Запорожсталь” разработало специальный проект по установке флага Украины на пилон строящегося вантового моста. Специально для установки был пошит флаг размером 41×27 м. Учитывая особые ветровые нагрузки, которые испытывают конструкции над рекой, по всей площади флага прошиты специальные стропы и сделаны воздушные клапаны, чтобы снизить парусность и сохранить его целостность.

Совместно со строительной компанией “Onur” и группой монтажников-высотников компании “Промальпинизм”, полотно флага общей площадью 1100 кв.м, закрепленное на специальной монтажной металлической балке, подняли на пилон и надежно закрепили. Включая подготовительный этап, монтаж уникальной конструкции длился около трех дней.

Также традиционно к празднику гендиректор комбината поднял государственный флаг на самой высокой точке “Запорожстали” — колошнике доменной печи № 3 на высоте 85м. Обновлены государственные флаги на всех административных зданиях предприятия, дополнительно установлены национальные флаги на главных пешеходных проходных предприятия.

В другом пресс-релизе группы сообщается, что в Черкасской области в понедельник открыли арт-объект “Сердце Украины”, выполненный из стали “Метинвеста”, в канун 30-й годовщины Независимости страны.

Комплекс расположен в географическом центре Украины — селе Марьяновке Звенигородского района. До недавнего времени о месте расположения центра страны информировал лишь памятный знак.

Арт-объект состоит из 25 пар крыльев, которые символизируют все области Украины и Автономную республику Крым. Белые стальные крылья украшены характерными для каждой области орнаментами. В центре комплекса под стеклом расположена скульптура сердца. Композицию дополняет 52-метровый флагшток с самым большим в Черкасской области флагом Украины. Площадь комплекса — почти 5 тыс. кв. м, высота — более 5м.

“Сердце Украины” создано по принципам безбарьерной среды: здесь предусмотрены пандус, тактильная навигация, аудиогид, модель комплекса для слабослышащих людей.

Для строительства арт-объекта “Метинвест” поставил более 66 тыс. тонн стали стоимостью 2,8 млн грн. Горячекатаный лист, трубы, уголки и швеллеры произведены на мариупольских предприятиях группы — ММК им. Ильича и “Азовстали”.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе церемонии открытия объекта отметил, что “Сегодня у нас с вами большой семейный праздник — день символа нашей большой семьи, день сине-желтого флага, День Государственного Флага Украины. В 30-ю годовщину восстановления нашей независимости мы поднимем его именно здесь, в географическом центре Украины. Именно здесь бьется сердце, сердце Украины. Это арт-объект, вокруг которого расположено 25 стальных крыльев, которые символизируют наши 24 области и наш Крым”.

В свою очередь гендиректор группы “Метинвест” Юрий Рыженков добавил, что стальное “Сердце Украины” расположено в самом центре страны и сделано из украинского металла.

“И это наш повод для гордости. Мы уверены, что впереди каждого из нас ждет еще много поводов гордиться украинским, ведь металлургия и вся промышленность работают для процветания и развития страны. Группа “„Метинвест“ создана на экваторе Независимости Украины, и каждый день на протяжении всех 15 лет работы мы делом доказываем справедливость этих слов. И мы продолжим это делать, потому что верим в Украину и украинцев”, — подчеркнул топ-менеджер.

Глава Черкасской облгосадминистрации Александр Скичко сказал, что в области хотели создать к 30-летию нашей Украины что-то особенное. “Мы должны не только помнить прошлое, но и создавать настоящее. Поэтому мы решили создать уникальный арт-объект: символично объединить всю Украину в одном месте силы”.

Украинские Национальные Новости

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