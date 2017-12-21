Запобіжний захід перекладачу Гройсмана завтра обиратиме Шевченківський райсуд Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Шевченківський райсуд Києва завтра буде обирати запобіжний захід перекладачу Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіславу Єжову, якого було затримано за підозрою у держзраді. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.
“Завтра Шевченківський районний суд обиратиме йому запобіжний захід, час поки невідомий”, — сказав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, 20 грудня СБУ викрила агента російських спецслужб у секретаріаті уряду. Співробітники СБУ затримали його на робочому місці.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, провели першочергові процесуальні дії, зокрема обшуки за місцями роботи та проживання чиновника.
Також нагадаємо, як повідомили УНН, затриманим виявився особистий перекладач Гройсмана.
Перекладачу Гройсмана вже оголосили підозру.