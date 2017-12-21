Меру пресечения переводчику Гройсмана завтра будет избирать Шевченковский райсуд Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Шевченковский райсуд Киева завтра будет избирать меру пресечения переводчику Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станиславу Ежову, который был задержан по подозрению в госизмене. Об этом УНН сообщил поинформированный источник.
"Завтра Шевченковский районный суд будет избирать ему меру пресечения, время пока неизвестно", - сказал собеседник агентства.
Напомним, 20 декабря СБУ разоблачила агента российских спецслужб в секретариате правительства. Сотрудники СБУ задержали его на рабочем месте.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, провели первоочередные процессуальные действия, в частности обыски по месту работы и жительства чиновника.
Также напомним, как сообщили УНН, задержанным оказался личный переводчик Гройсмана.
Переводчику Гройсмана уже объявили подозрение.