Запобіжний захід М.Мартиненку суд обиратиме завтра вранці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Солом'янський районний суд міста Києва скоріш за все у п'ятницю вранці обиратиме запобіжний захід колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, якого сьогодні затримало НАБУ. Про це УНН стало відомо з власних джерел.
За інформацією співрозмовника агентства, повідомлення про підозру затриманому М.Мартиненку планують вручити сьогодні, а вже завтра вранці скоріше за все Солом'янський райсуд обиратиме йому запобіжний захід.
Нагадаємо, екс-нардепа М.Мартиненка затримали 20 квітня ввечері співробітники НАБУ.
Раніше директор НАБУ А.Ситник повідомив, що Бюро перевіряє низку осіб у “справі Мартиненка” щодо корупційних схем.
Як повідомляв УНН, Апеляційний суд дозволив не закривати справу щодо М.Мартиненка.
Також нагадаємо, Генеральна прокуратура України передала Національному антикорупційному бюро матеріали, яких бракувало для розслідування “справи Мартиненка”.
Як раніше повідомлялося, НАБУ викликало на допити М.Мартиненка як свідка в межах досудового розслідування у справах за фактом закупівлі ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” уранового концентрату в австрійського товариства “STEUERMANN” Investitions — und Handelsgesellschaft mbH", а також за фактом одержання хабарів при закупівлі ДП “НАЕК “Енергоатом” обладнання у чеського акціонерного товариства “Škoda JS”.