Меру пресечения Н.Мартыненко суд будет избирать завтра утром

По информации собеседника агентства, сообщение о подозрении задержанному Н.Мартыненко планируют вручить сегодня, а уже завтра утром скорее всего Соломенский райсуд будет избирать ему меру пресечения.

Напомним, экс-нардепа Н.Мартыненко задержали 20 апреля вечером сотрудники НАБУ.

Ранее директор НАБУ А.Ситник сообщил, что Бюро проверяет ряд лиц по "делу Мартыненко" по коррупционным схемам.

Как сообщал УНН, Апелляционный суд разрешил не закрывать дело в отношении Н. Мартыненко.

Также напомним, Генеральная прокуратура Украины передала Национальному антикоррупционному бюро материалы, которых не хватало для расследования "дела Мартыненко".

Как ранее сообщалось, НАБУ вызвало на допросы Н.Мартыненко в качестве свидетеля в рамках досудебного расследования по делам по факту закупки ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" уранового концентрата в австрийского общества "STEUERMANN "Investitions - und Handelsgesellschaft mbH", а также по факту получения взяток при закупке ГП "НАЭК "Энергоатом" оборудования у чешского акционерного общества "Škoda JS".