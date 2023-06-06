Запобігання екоциду: Кулеба закликав інші держави засудити росію та приєднатися до української “формули миру”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав інші держави та міжнародні організації засудити росію після підриву Каховської ГЕС, та приєднатися до української “формули миру”, зокрема, до пункту щодо запобігання екоциду, пише УНН з посиланням на його Twitter.
Цитата
“Навмисне та давно сплановане руйнування Росією Каховської дамби призводить до регіонального екоциду. Цілі екосистеми зазнають незворотної шкоди. Ми закликаємо держави та міжнародні організації засудити росію та приєднатися до одного з пунктів української “формули миру” Президента Володимира Зеленського про “запобігання екоциду”, – написав Кулеба.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів термінове засідання РНБО через підрив ворогом Каховської ГЕС, де погодили міжнародні та безпекові заходи для притягнення рф до відповідальності.