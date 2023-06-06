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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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Запобігання екоциду: Кулеба закликав інші держави засудити росію та приєднатися до української “формули миру”

Київ • УНН

 • 201206 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав інші держави та міжнародні організації засудити росію після підриву Каховської ГЕС, та приєднатися до української “формули миру”, зокрема, до пункту щодо запобігання екоциду, пише УНН з посиланням на його Twitter.

Запобігання екоциду: Кулеба закликав інші держави засудити росію та приєднатися до української “формули миру”

Цитата

“Навмисне та давно сплановане руйнування Росією Каховської дамби призводить до регіонального екоциду. Цілі екосистеми зазнають незворотної шкоди. Ми закликаємо держави та міжнародні організації засудити росію та приєднатися до одного з пунктів української “формули миру” Президента Володимира Зеленського про “запобігання екоциду”, – написав Кулеба.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів термінове засідання РНБО через підрив ворогом Каховської ГЕС, де погодили міжнародні та безпекові заходи для притягнення рф до відповідальності.

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