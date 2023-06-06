Предотвращение экоцида: Кулеба призвал другие государства осудить россию и присоединиться к украинской "формуле мира"

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“Умышленное и давно спланированное разрушение Россией Каховской дамбы приводит к региональному экоциду. Целые экосистемы испытывают необратимый ущерб. Мы призываем государства и международные организации осудить Россию и присоединиться к одному из пунктов украинской “формулы мира” Президента Владимира Зеленского о “предотвращении экоцида”, – написал Кулеба.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел срочное заседание СНБО из-за подрыва врагом Каховской ГЭС, где согласовали международные и безопасные меры для привлечения рф к ответственности.



