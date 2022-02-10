Запланований паркінг у центрі Одеси понівечить місто та перетвориться на торговий центр, побоюються одесити
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Плани Одеської мерії побудувати під Соборною площею паркінг на 450 місць викликали широку реакцію одеситів у соцмережах. Як передає УНН, на сесії 9 лютого перший заступник міського голови Одеси Михайло Кучук повідомив, що мерія планує побудувати підземний паркінг під Соборною площею, об'єкт знаходиться на стадії проектування.
Деталі
Вартість проектних робіт становить близько пів мільйона гривень, вартість будівництва поки невідома. Кучук зазначив, що в центрі Одеси немає жодного підземного паркінгу, але через часті затори є велика потреба в стоянках. Низка депутатів висловилися проти такого рішення, зазначивши, що створення такого паркінгу буде тривалим, витратним і знищить зелені насадження в центрі міста.
Історик Олександр Бабич вважає, що будівництво паркінгу під Соборною площею — це нерозумна трата бюджетних грошей, яка лише посилить існуючі проблеми міста.
“Паркінг простимулює затори і забруднення вихлопами територій навколо себе, понівечення Соборної площі і знищення дерев. І ніколи не варто забувати про те, що в Одесі будь-який паркінг може раптово перетворитися на черговий Торговий центр", - пише Бабич.
"Варварство на марші. Вбивають місто", - коментує Tatiana Voronina.
“Пам'ятається мені, що під грецькою площею теж все починалося з будівництва паркінгу...",- проводить паралель з аналогічною ситуацією на Грецькій площі Олег Шевчук.
"Там завжди ніде було припаркуватися. Але вирішувати проблему ціною знакових для міста місць - злочин", - обурюється Тетяна Коновалова.
Соборна площа — одна з головних площ Одеси, знаходиться в історичному центрі міста поруч з вулицею Дерибасівською. У центрі площі знаходяться пам'ятники архітектури - Спасо-Преображенський кафедральний собор, за яким площа і отримала свою назву, і пам'ятник князю Воронцову.