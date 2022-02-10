Запланированный паркинг в центре Одессы изуродует город и превратится в торговый центр, опасаются одесситы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Планы Одесской мэрии построить под Соборной площадью паркинг на 450 мест вызвали широкую реакцию одесситов в соцсетях. Как передает УНН, на сессии 9 февраля первый заместитель городского головы Одессы Михаил Кучук сообщил, что мэрия намерена построить подземный паркинг под Соборной площадью, объект находится на стадии проектирования.
Детали
Стоимость проектных работ составляет около полумиллиона гривен, стоимость строительства пока неизвестна. Кучук отметил, что в центре Одессы нет ни одного подземного паркинга, но из-за частых пробок имеется большая потребность в автоместах. Ряд депутатов высказались против такого решения, отметив, что создание такого паркинга будет длительным, затратным и уничтожит зеленые насаждения в центре города.
Историк Александр Бабич считает, что строительство паркинга под Соборной площадью — это неразумная трата бюджетных денег, которая лишь усугубит существующие проблемы города.
“Паркинг простимулирует заторы и загрязнение выхлопами территорий вокруг себя,
изуродование Соборной площади и уничтожение деревьев. И никогда не стоит забывать о том, что в Одессе любой паркинг может внезапно превратиться в очередной торговый центр”, — пишет Бабич.
“Варварство на марше. Убивают город”, — комментирует Tatiana Voronina.
“Помнится мне,что под Греческой площадью тоже все начиналось со строительства паркинга...”, — проводит параллель с аналогичной ситуацией на Греческой площади Олег Шевчук.
“Там всегда негде было припарковаться. Но решать проблему ценой знаковых для города мест- преступление”, — возмущается Татьяна Коновалова.
Соборная площадь — одна из главных площадей Одессы, находится в историческом центре города рядом с улицей Дерибасовской. В центре площади находятся памятники архитектуры — Спасо-Преображенский кафедральный собор, по которому площадь и получила своё название, и памятник князю Воронцову.