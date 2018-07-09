Запаси вугілля на ТЕС та ТЕЦ зменшились на 10 тисяч тонн

Зокрема, станом на 9 липня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігається 1 млн 965,4 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. При цьому станом на 2 липня на українських ТЕС та ТЕЦ зберігалося 1 млн 975,8 тисяч тонн вугілля.

Таким чином за тиждень запаси вугілля зменшились на 10,4 тисяч тонн або на 0,5%.

Нагадаємо, розмір дотацій державним вугільним шахтам на рік становить 3 млрд гривень.

Минулого тижня Кабінет міністрів затвердив перелік особливо важливих обʼєктів електроенергетики, які підлягають охороні відомчою воєнізованою охороною.