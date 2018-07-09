Запаси вугілля на ТЕС та ТЕЦ зменшились на 10 тисяч тонн
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Протягом тижня рівень запасів вугілля газової та антрацитової груп на українських ТЕС та ТЕЦ зменшився на 0,5%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.
Зокрема, станом на 9 липня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігається 1 млн 965,4 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. При цьому станом на 2 липня на українських ТЕС та ТЕЦ зберігалося 1 млн 975,8 тисяч тонн вугілля.
Таким чином за тиждень запаси вугілля зменшились на 10,4 тисяч тонн або на 0,5%.
Нагадаємо, розмір дотацій державним вугільним шахтам на рік становить 3 млрд гривень.
Минулого тижня Кабінет міністрів затвердив перелік особливо важливих обʼєктів електроенергетики, які підлягають охороні відомчою воєнізованою охороною.