Запасы угля на ТЭС и ТЭЦ уменьшились на 10 тысяч тонн

В частности, по состоянию на 9 июля 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранится 1 млн 965,4 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. При этом по состоянию на 2 июля на украинских ТЭС и ТЭЦ хранилось 1 млн 975,8 тысяч тонн угля.

Таким образом, за неделю запасы угля уменьшились на 10,4 тысячи тонн или на 0,5%.

Напомним, размер дотаций государственным угольным шахтам в год составляет 3 млрд гривен.

На прошлой неделе Кабинет министров утвердил перечень особо важных объектов электроэнергетики, подлежащих охране ведомственной военизированной охраной.