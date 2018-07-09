Запасы угля на ТЭС и ТЭЦ уменьшились на 10 тысяч тонн
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В течение недели уровень запасов угля газовой и антрацитовой групп на украинских ТЭС и ТЭЦ уменьшился на 0,5%. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает УНН.
В частности, по состоянию на 9 июля 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранится 1 млн 965,4 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. При этом по состоянию на 2 июля на украинских ТЭС и ТЭЦ хранилось 1 млн 975,8 тысяч тонн угля.
Таким образом, за неделю запасы угля уменьшились на 10,4 тысячи тонн или на 0,5%.
Напомним, размер дотаций государственным угольным шахтам в год составляет 3 млрд гривен.
На прошлой неделе Кабинет министров утвердил перечень особо важных объектов электроэнергетики, подлежащих охране ведомственной военизированной охраной.