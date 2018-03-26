Запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ за тиждень зменшились на 5,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Запаси вугілля на українських ТЕС та ТЕЦ за тиждень зменшилися на 96,1 тисяч тонн або на 5,5%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, передає УНН.
Зокрема, станом на 26 березня 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігається 1 млн 660 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. Станом на 19 березня рівень запасів сягав 1 млн 756,1 тисяч тонн вугілля.
Таким чином за тиждень запаси зменшились на 96,1 тисяч тонн або на 5,5%.
Нагадаємо, Енергетичне співтовариство ЄС проведе додаткову оцінку рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо формули ціни на вугілля “Роттердам+”.