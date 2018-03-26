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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 40904 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 62768 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 06:48 • 107841 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Запасы угля на ТЭС и ТЭЦ за неделю уменьшились на 5,5%

Запасы угля на ТЭС и ТЭЦ за неделю уменьшились на 5,5%

Киев  •  УНН

 • 6863 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Запасы угля на украинских ТЭС и ТЭЦ за неделю уменьшились на 96,1 тысяч тонн или на 5,5%. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, передает УНН.

В частности, по состоянию на 26 марта 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины сохраняется 1 млн 660 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. По состоянию на 19 марта уровень запасов достигал 1 млн 756,1 тысяч тонн угля.

Таким образом, за неделю запасы уменьшились на 96,1 тысяч тонн или на 5,5%.

Напомним, Энергетическое сообщество ЕС проведет дополнительную оценку решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг относительно формулы цены на уголь “Роттердам+”.

Украинские Национальные Новости

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