Запаси газу в ПСГ України зменшилися до 12,2 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 26 грудня зменшився до 12,209 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 44,59 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 26 грудня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 41,59 млн куб. м, з Польщі - 4,01 млн куб. м, з Угорщини - 5,97 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 39%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна припинила закачування газу в підземні газові сховища 16 жовтня.