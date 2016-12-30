Запаси газу в ПСГ України зменшилися до 12,1 млрд куб. м

За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 46,90 млн куб. м газу.

При цьому в даних за 26 грудня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 41,59 млн куб. м, з Польщі - 4,43 млн куб. м, з Угорщини - 5,99 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 39%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, Україна припинила закачування газу в підземні газові сховища 16 жовтня.