Запаси газу у ПСГ України перевищили 25,4 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 29 серпня збільшився до 25,418 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ “Оператор ГТС України”.
За останніми даними, за добу в ПСГ України закачано 110,73 млн куб. м газу.
З ПСГ України протягом звітної доби газ не відбирався.
При цьому в даних за 29 серпня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини — 41,79 млн куб. м газу, з Угорщини та Польщі блакитне паливо не надходило.
Додамо, на території України без урахування Криму — 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними Нафтогазу, влітку цього року ціни на газ для населення почали знову зростати.