Заняття з бойової та професійної підготовки розпочались в одеських піхотинців

Піхотинці практично опановують та вдосконалюють знання і навички із дотримання заходів безпеки при поведінці зі зброєю та мінно-вибуховими предметами, з несення служби у варті, при виконанні інженерних робіт, ремонті, відновленні й обслуговуванні техніки і озброєння, під час спортивних заходів, а також особливостей надання медичної допомоги товаришам при травмуванні чи переохолодженні.

Як зазначив начальник штабу одного з підрозділів, для проведення занять на навчальних місцях залучаються найбільш підготовлені офіцери бригади, які мають величезний власний практичний досвід, набутий, в тому числі, й під час виконання бойових завдань в районі проведення антитерористичної операції. В подальшому плануються тренування із приведення особового складу у вищі ступені бойової готовності, потім підрозділи займатимуться вдосконаленням навичок військовослужбовців при виконанні завдань за призначенням.