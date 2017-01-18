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Заняття з бойової та професійної підготовки розпочались в одеських піхотинців

Заняття з бойової та професійної підготовки розпочались в одеських піхотинців

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 18 січня. УНН. З початком нового навчального року для особового складу 28 окремої механізованої бригади оперативного командування “Південь” розпочались інтенсивні заняття з бойової та професійної підготовки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає кореспондент УНН.

Піхотинці практично опановують та вдосконалюють знання і навички із дотримання заходів безпеки при поведінці зі зброєю та мінно-вибуховими предметами, з несення служби у варті, при виконанні інженерних робіт, ремонті, відновленні й обслуговуванні техніки і озброєння, під час спортивних заходів, а також особливостей надання медичної допомоги товаришам при травмуванні чи переохолодженні.

Як зазначив начальник штабу одного з підрозділів, для проведення занять на навчальних місцях залучаються найбільш підготовлені офіцери бригади, які мають величезний власний практичний досвід, набутий, в тому числі, й під час виконання бойових завдань в районі проведення антитерористичної операції. В подальшому плануються тренування із приведення особового складу у вищі ступені бойової готовності, потім підрозділи займатимуться вдосконаленням навичок військовослужбовців при виконанні завдань за призначенням.

Українські Національні Новини

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