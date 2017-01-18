Занятия по боевой и профессиональной подготовке начались у одесских пехотинцев
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 18 января. УНН. С началом нового учебного года для личного состава 28 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Юг" начались интенсивные занятия по боевой и профессиональной подготовке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает корреспондент УНН.
Пехотинцы практически овладевают и совершенствуют знания и навыки по соблюдению мер безопасности при поведении с оружием и минно-взрывными предметами, по несению службы в карауле, при выполнении инженерных работ, ремонте, восстановлении и обслуживании техники и вооружения, во время спортивных мероприятий, а также особенностей оказания медицинской помощи товарищам при травмировании или переохлаждении.
Как отметил начальник штаба одного из подразделений, для проведения занятий на учебных местах привлекаются наиболее подготовленные офицеры бригады, имеющие огромный собственный практический опыт, приобретенный, в том числе и при выполнении боевых задач в районе проведения антитеррористической операции. В дальнейшем планируются тренировки по приведению личного состава к высшей степени боевой готовности, затем подразделения будут заниматься совершенствованием навыков военнослужащих при выполнении задач по назначению.