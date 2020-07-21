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"Зам'ята" кримінальна справа, подвійна бухгалтерія і захист профспілки: чим запам'ятався головний гірничорятувальник за 20 років

Київ • УНН

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Минулого тижня в Міненерго заявили, що планують змінити начальника Державної воєнізованої гірничорятувальної служби, контракт з яким закінчується 24 липня цього року. Сергій Смоланов займає посаду головного гірничорятувальника країни більше 20 років, з далекого 1998 року. За цей час у гірничорятувальній службі було не все гладко, а сам Смоланов у 2010 році став підсудним у гучній справі про загибель п'ятьох своїх рятувальників на шахті ім. Засядька.

Хто такий Сергій Смоланов, як йому вдалося так довго залишатися на посаді і при цьому 10 років уникати покарання за загибель підлеглих, розбирався УНН.

"Послуги приватникам за рахунок держбюджету"

У березні цього року Рахункова палата представила результати аудиту і дорікнула рятувальній Службі у подвійній бухгалтерії, що, швидше за все, і послужило приводом для рішення Міненерго змінити кадри. Аудитори зазначають, що Служба використовує державні гроші, надаючи послуги не тільки державним шахтам, а й приватним підприємствам.

"Як наслідок, вартість аварійно-рятувального обслуговування комерційних підприємств, кількість яких становить майже половину всіх підприємств вугільної галузі, покладалося на державний бюджет", - зазначено в звіті Рахункової палати України.

При цьому комерційні компанії Службі теж платили, вказують учасники ринку. У 2019 році тільки дві приватні шахти заплатили рятувальникам 40 млн грн.

Крім непрозорої фіндіяльності, аудитом також встановлено, що в 2017-2019 роках Служба використовувала з порушенням законодавства майже 34 млн грн з держбюджету.

Сьогодні вугільна галузь залишається найбільш небезпечною за рівнем травматизму, в тому числі зі смертельними наслідками, серед виробничих галузей промисловості країни.

У 2017 році у вугільній галузі травмовані 780 працівників, з яких 23 - смертельно, в 2018 році - 725 і 21 відповідно, в 2019 році 690 і 20 відповідно.

На кожен мільйон тонн видобутого вугілля в Україні в середньому припадає до 91,7 випадку травмування гірників, що в кілька разів перевищує показники більшості вуглевидобувних країн світу.

"Шахта-вбивця"

У 2010 році Сергій Смоланов проходив в гучній справі. Його звинувачували в загибелі п'ятьох підлеглих під час рятувальних робіт після вибуху, що прогримів 2 грудня 2007 року на шахті ім. Засядька. Головному рятувальнику загрожувало від 2 до 10 років позбавлення волі за порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах. Його затримали восени 2010 року. У Лук'янівському СІЗО він провів близько 4 місяців, після чого йому змінили запобіжний захід на підписку про невиїзд і він повернувся на роботу.

Чим закінчилася це кримінальна справа досі невідомо. Адвокат Смоланова повідомив, що супроводжував справу до окупації Донбасу, але на якому етапі вона зараз - говорити відмовився.

У той же час глава профспілок гірників Михайло Волинець, який організував в Київ групу підтримки Смоланова, підтвердив, що вироку в цій справі поки немає.

"Його (Смоланова - ред.), протримали 4 місяці в СІЗО і вироку не було, це чисто замовна справа", - вважає Волинець.

Варто відзначити, що всі співробітники гірничорятувальної служби є членами профспілки гірників, що і може частково пояснювати підтримку Волинцем Смоланова.

Коментар же самого Смоланова отримати не вдалося.

"Закупівлі у своїх"

Публічно гірники ніби як підтримують Смоланова, але анонімно розповідають про схеми, на яких головний рятувальник нібито сидить вже не перший рік.

У розмові з одним з них стало відомо про те, що Смоланов, схоже, виступає лобістом компанії DEZEGA, яка поставляє саморятівники. При загальній чисельності підземних працівників на вугільних шахтах України - 60 тис. осіб і терміні служби саморятувальника 5 років, щорічно закуповується близько 12 тис. за ціною 220 дол. для приватних шахт і близько 600 дол. - для державних шахт і гірничорятувальників.

"Бувало таке, що шахти намагалися купувати саморятівники інших виробників, але тоді Смоланов давав команду не узгоджувати плани ліквідації за цими шахтам, що ставило під загрозу життя і здоров'я працівників шахт і особового складу рятувальників", - говорить співрозмовник УНН.

Також він згадав про випадок, коли під час ліквідаціъ аварії на шахті ім. Героїв Космосу не виконувалися роботи з розкриття виробленого простору до тих пір, поки в пробурені свердловини не було закачано в цілому більше 50 тонн піноутворювача Shtamex. Цей піноутворювач ексклюзивно поставляється компанією Новелл-Форт і за збігом обставин знаходиться паркан в паркан з 10 гірничорятувальною частиною у м. Мирнограді, де у Смоланова є будинок.

У своїй декларації Смоланов вказав, що його дохід за 2019 рік за основним місцем роботи становив близько 40 тис. грн на місяць. Також він отримав пенсію в розмірі 185 тис. грн, а готівкою зберігає 120 тис. грн і 12 тис. дол.

У Смоланова і дружини є також квартира в Донецьку, дві земельні ділянки і ще один будинок у Донецькій області, автомобілі Ауді ТТ і Ленд Ровер.

З причини того, що УНН не зміг отримати коментар Смоланова за вищевказаними фактами, він залишає за ним право на висловлення своєї точки зору.

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