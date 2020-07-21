"Замятое" уголовное дело, двойная бухгалтерия и защита профсоюза: чем запомнился главный горноспасатель за 20 лет

Кто такой Сергей Смоланов, как ему удалось так долго оставаться на должности и при этом 10 лет избегать наказания за гибель подчиненных, разбирался УНН.

“Услуги частникам за счет госбюджета”

В марте этого года Счетная палата представила результаты аудита и упрекнула спасательную Службу в двойной бухгалтерии, что скорее всего и послужило поводом для решения Минэнерго сменить кадры. Аудиторы указывают, что Служба использует государственные деньги, оказывая услуги не только государственным шахтам, но и частным предприятиям.

“Как следствие, стоимость аварийно-спасательного обслуживания коммерческих предприятий, количество которых составляет почти половину всех предприятий угольной отрасли, возлагалось на государственный бюджет”, — указано в отчете Счетной палаты Украины.

При этом коммерческие компании Службе тоже платили, указывают участники рынка. В 2019 году только две частные шахты заплатили горноспасателям 40 млн грн.

Помимо непрозрачной финдеятельности, аудитом также установлено, что в 2017-2019 годах Служба использовала с нарушением законодательства почти 34 млн грн из госбюджета.

Сегодня угольная отрасль остается наиболее опасной по уровню травматизма, в том числе со смертельным исходом, среди производственных отраслей промышленности страны.

В 2017 году в угольной отрасли травмированы 780 работников, из которых 23 — смертельно, в 2018 году — 725 и 21 соответственно, в 2019 году 690 и 20 соответственно.

На каждый миллион тонн добытого угля в Украине в среднем приходится до 91,7 случая травмирования горняков, что в несколько раз превышает показатели большинства угледобывающих стран мира.

“Шахта-убийца”

В 2010 году Сергей Смоланов проходил в громком деле. Его обвиняли в гибели пятерых подчиненных во время спасательных работ после прогремевшего 2 декабря 2007 года взрыва на шахте им. Засядько. Главному горноспасателю грозило от 2 до 10 лет лишения свободы за нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях. Его задержали осенью 2010 года. В Лукьяновском СИЗО он провел около 4 месяцев, после чего ему сменили меру пресечения на подписку о невыезде и он вернулся на работу.

Чем закончилось это уголовное дело до сих пор неизвестно. Адвокат Смоланова сообщил, что сопровождал дело до оккупации Донбасса, но на каком этапе оно сейчас — говорить отказался.

В то же время глава Профсоюзов горняков Михаил Волынец, организовавший в Киев группу поддержки Смоланова, подтвердил, что приговора в этом деле пока нет.

“Его (Смоланова - ред.), продержали 4 месяца в СИЗО и приговора не было, это чисто заказное дело”, — считает Волынец.

Стоит отметить, что все сотрудники горноспасательной службы являются членами Профсоюза горняков, что и может отчасти объяснять поддержку Волынцом Смоланова.

Комментарий же самого Смоланова получить не удалось.

“Закупки у своих”

Публично горняки вроде как поддерживают Смоланова, но анонимно рассказывают о схемах, на которых главный спасатель якобы сидит уже не первый год.

В разговоре с одним из них стало известно о том, что Смоланов, похоже, выступает лоббистом компании DEZEGA, которая поставляет самоспасатели. При общей численности подземных работников на угольных шахтах Украины — 60 тыс. человек и сроке службы самоспасателя 5 лет, ежегодно закупается около 12 тыс. по цене 220 долл. для частных шахт и около 600 долл. — для государственных шахт и горноспасателей.

“Бывало такое, что шахты пытались покупать самоспасатели других производителей, но тогда Смоланов давал команду рассоглосовывать планы ликвидации по этим шахтам, что подвергало угрозе жизни и здоровье работников шахт и личного состава спасателей”, — говорит собеседник УНН.

Также он вспомнил о случае, когда во время ликвидация аварии на шахте им. Героев Космоса не выполнялись работы по вскрытию выработанного пространства до тех пор, пока в пробуренные скважины не было закачано в общей сложности более 50 тонн пенообразователя Shtamex. Этот пенообразователь эксклюзивно поставляется компанией Новелл-Форт и по стечению обстоятельств находится забор в забор с 10 горноспасательной частью в г. Мирнограде, где у Смоланова имеется дом.

В своей декларации Смоланов указал, что его доход за 2019 год по основному месту работы составил около 40 тыс. грн в месяц. Также он получил пенсию в размере 185 тыс. грн, а наличкой хранит 120 тыс. грн и 12 тыс. дол.

У Смоланова и жены имеется также квартира в Донецке, два земельных участка и еще один дом Донецкой области, автомобили Ауди ТТ и Ленд Ровер.

В виду того, что УНН не смог получить комментарий Смоланова по вышеуказанным фактам, он оставляет за ним право на высказывание своей точки зрения.