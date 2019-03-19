Зампрокурора Енергодара звільнили через водіння у стані сп’яніння
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Вчора, 18 березня, заступника керівника Енергодарської місцевої прокуратури Євгена Вангельєва звільнено з органів прокуратури. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прокурор Запорізької області Валерій Романов, передає УНН.
“На днях у ряді ЗМІ з’явилась інформація про правопорушення, вчинене заступником керівника Енергодарської місцевої прокуратури, а саме керування даною особою автомобільним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Моя позиція однозначна — подібний ганебний факт не має лишатись без відповідної реакції. Тож сьогодні, 18 березня, заступника керівника Енергодарської місцевої прокуратури Євгена Вангельєва звільнено з органів прокуратури”, — повідомив прокурор.
Романов додав, зокрема у минулому році співробітника регіональної прокуратури вже було притягнуто до кримінальної відповідальності. До КДКП за неналежне виконання службових обов’язків, вчинення дій, що порочать звання прокурора, систематичне порушення правил прокурорської етики та інші негідні вчинки, нами було направлено 18 скарг щодо співробітників прокуратури.
Нагадаємо, Вища рада правосуддя звільнила у відставку двох київських суддів і суддю з Волинської області.