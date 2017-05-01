Заморозки очікуються на заході України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У західних областях України завтра очікуються заморозки на ґрунті. Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру у Facebook, передає УНН.
За прогнозами синоптиків, 2 травня в Україні очікується мінлива хмарність.
Загалом буде без опадів, лише в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ.
Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.
Температура у західних (крім Закарпаття), північних, Вінницькій і Черкаській областях вночі 4-9 градусів тепла, на заході на ґрунті місцями заморозки 0-3 градусів, вдень 16-21 градусів тепла, на Волині та Рівненщині 13-18 градусів; на решті території вночі 8-13 градусів, вдень - 21-26.
У Києві завтра без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7 градусів, вдень - 18-20.
Як повідомляв УНН, у ДСНС нагадали правила пожежної безпеки на період травневих свят.