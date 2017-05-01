Заморозки ожидаются на западе Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В западных областях Украины завтра ожидаются заморозки на почве. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook, передает УНН.
По прогнозам синоптиков, 2 мая в Украине ожидается переменная облачность.
В целом будет без осадков, лишь в Карпатском регионе местами небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.
Температура в западных (кроме Закарпатья), северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 4-9 градусов тепла, на западе на почве местами заморозки 0-3 градусов, днем 16-21 градусов тепла, на Волыни и Ровенской области 13-18 градусов; на остальной территории ночью 8-13 градусов, днем - 21-26.
В Киеве завтра без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7 градусов, днем - 18-20.
Как сообщал УНН, в ГСЧС напомнили правила пожарной безопасности на период майских праздников.