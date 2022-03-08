Замість Росії: Україна стала претендентом на участь у жіночому чемпіонаті Європи з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Голова УЄФА Александер Чеферін розповів про ситуації стосовно заміни Росії на жіночому чемпіонаті Європи з футболу, який відбудеться у 2022 році. Слова президента Асоціації наводить "The Telegraph", передає УНН.
Деталі
Через вторгнення російської армії до України команду РФ усунули від турніру, який відбудеться влітку в Англії. За словами президента УЄФА, місце російської збірної може зайняти одна з команд, яка була за крок від виходу на Євро-2022.
Отже, до числа кандидатів на вакантне місце претендує Україна (вибула у плей-офф кваліфікації від Північної Ірландії), Португалія (від Росії) чи Чехія (від Швейцарії).
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"Я переговорив з директором змагань. Швидше за все, ми проведемо жеребкування серед команд, які були близькими до того, щоб кваліфікуватися у фінальну стадію турніру", - відзначив Чеферін.
Контекст
Асоціація європейських професійних футбольних ліг виключила зі складу Росію.