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Вместо России: Украина стала претендентом на участие в женском чемпионате Европы по футболу

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 марта. УНН. Глава УЕФА Александер Чеферин рассказал о ситуации по замене России на женском чемпионате Европы по футболу, который состоится в 2022 году. Слова президента Ассоциации приводит "The Telegraph", передает УНН.

Детали

Из-за вторжения российской армии в Украину команду РФ отстранили от турнира, который состоится летом в Англии. По словам президента УЕФА, место российской сборной может занять одна из команд, которая была в шаге от выхода на Евро-2022.

Итак, в число кандидатов на вакантное место претендует Украина (выбыла в плей-офф квалификации от Северной Ирландии), Португалия (от России) или Чехия (от Швейцарии).

Цитата

"Я переговорил с директором соревнований. Скорее всего, мы проведем жеребьевку среди команд, которые были близки к тому, чтобы квалифицироваться в финальную стадию турнира", - отметил Чеферин.

Контекст

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила из состава Россию.

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