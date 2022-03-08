Вместо России: Украина стала претендентом на участие в женском чемпионате Европы по футболу

Детали

Из-за вторжения российской армии в Украину команду РФ отстранили от турнира, который состоится летом в Англии. По словам президента УЕФА, место российской сборной может занять одна из команд, которая была в шаге от выхода на Евро-2022.

Итак, в число кандидатов на вакантное место претендует Украина (выбыла в плей-офф квалификации от Северной Ирландии), Португалия (от России) или Чехия (от Швейцарии).

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"Я переговорил с директором соревнований. Скорее всего, мы проведем жеребьевку среди команд, которые были близки к тому, чтобы квалифицироваться в финальную стадию турнира", - отметил Чеферин.

Контекст

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила из состава Россию.