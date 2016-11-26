Замість Діда Мороза святкуватиме з українцями Новий рік Святий Миколай
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Засніженими вулицями більше не ходитиме Дід Мороз та Снігуронька. У новорічні свята люди різних міст побачать Святого Миколая замість Діда Мороза і його внучки. Про це заявив засновник етнокультурного проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький, який займається організацією головної ялинки країни на Софійській площі на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, за його твердженнями, тенденція до заміни Діда Мороза іншими героями пов’язана з політикою декомунізації в країні.
“Ми довгий час популяризували цю ідею і тепер це дійсно отримало масовий характер. Дід Мороз — вигаданий персонаж і пережиток радянського минулого. Від цього потрібно йти,” — зазначає він.
Крім того І.Добруцький проводить відкрите опитування в мережі з приводу вподобань українців.
Як повідомляв УНН, у Кременчуці розпочався марафон написання листів Святому Миколаю.