Замість Діда Мороза святкуватиме з українцями Новий рік Святий Миколай

Так, за його твердженнями, тенденція до заміни Діда Мороза іншими героями пов’язана з політикою декомунізації в країні.

“Ми довгий час популяризували цю ідею і тепер це дійсно отримало масовий характер. Дід Мороз — вигаданий персонаж і пережиток радянського минулого. Від цього потрібно йти,” — зазначає він.

Крім того І.Добруцький проводить відкрите опитування в мережі з приводу вподобань українців.

Як повідомляв УНН, у Кременчуці розпочався марафон написання листів Святому Миколаю.