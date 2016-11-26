Вместо Деда Мороза будет праздновать с украинцами Новый год Святой Николай

Так, по его утверждениям, тенденция к замене Деда Мороза другими героями связана с политикой декоммунизации в стране.

"Мы долгое время популяризировали эту идею и теперь это действительно получило массовый характер. Дед Мороз - вымышленный персонаж и пережиток советского прошлого. От этого нужно идти ", - отмечает он.

Кроме того И.Добруцкий проводит открытый опрос в сети по поводу предпочтений украинцев.

Как сообщал УНН, в Кременчуге начался марафон написания писем Святому Николаю.