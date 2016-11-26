Вместо Деда Мороза будет праздновать с украинцами Новый год Святой Николай
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Заснеженными улицами больше не будет ходить Дед Мороз и Снегурочка. В новогодние праздники люди разных городов увидят Святого Николая вместо Деда Мороза и его внучки. Об этом заявил основатель этнокультурного проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, который занимается организацией главной елки страны на Софийской площади на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, по его утверждениям, тенденция к замене Деда Мороза другими героями связана с политикой декоммунизации в стране.
"Мы долгое время популяризировали эту идею и теперь это действительно получило массовый характер. Дед Мороз - вымышленный персонаж и пережиток советского прошлого. От этого нужно идти ", - отмечает он.
Кроме того И.Добруцкий проводит открытый опрос в сети по поводу предпочтений украинцев.
Как сообщал УНН, в Кременчуге начался марафон написания писем Святому Николаю.