Замінування Шевченківського суду у Києві виявилося хибним
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва відновив свою роботу,вибухонебезпечних предметів виявлено не було. Про це на своїй сторінці у Faсebook повідомляє пресслужба суду, передає УНН.
"Повідомляємо, що Шевченківський районний суд Києва відновив свою роботу після перевірки приміщення суду на наявність вибухових речовин та предметів. За наслідками проведеної перевірки небезпечних предметів чи речовин в приміщенні суду виявлено не було", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у столиці, у зв'язку із повідомленням про замінування Шевченківського районного суду, людей евакуювали із будівлі.
Як повідомлялося, у Києві затримали "мінера" метро "Нивки".