Заминирование Шевченковского суда в Киеве оказалось ложным

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 56715 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 105876 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 139334 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 143688 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 137896 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 173249 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116226 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113648 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110315 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132495 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Актуальное
Заминирование Шевченковского суда в Киеве оказалось ложным

Заминирование Шевченковского суда в Киеве оказалось ложным

Киев  •  УНН

 • 10941 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева возобновил свою работу, взрывоопасных предметов обнаружено не было. Об этом на своей странице в Faсebook сообщает пресс-служба суда, передает УНН.

"Сообщаем, что Шевченковский районный суд Киева возобновил свою работу после проверки здания суда на наличие взрывчатых веществ и предметов. По результатам проведенной проверки опасных предметов или веществ в помещении суда обнаружено не было", - говорится в сообщении.

Напомним, в столице, в связи с сообщением о заминировании Шевченковского районного суда, людей эвакуировали из здания.

Как сообщалось, в Киеве задержали "минера" метро "Нивки".

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