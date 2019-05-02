Замах на вбивство на Київщині: фігуранту повідомили про підозру у бандитизмі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Львів’янину, який є співучасником замаху на вбивство у Київській області, оголосили про підозру у бандитизмі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції області, передає УНН.
"Сьогодні житель Львова на вимогу слідчого з’явився до Вишгородського відділу поліції, де йому оголосили про підозру у скоєнні злочину за ст. 257 Кримінального кодексу України. Чоловік ґрунтовно підозрюється у бандитизмі. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.
Днями суд обиратиме для зловмисника подальшу міру запобіжного заходу.
Нагадаємо, на Київщині, в районі села Іванковичі, поліція затримала озброєну групу, яка планувала особливо тяжкий злочин – вбивство.
Тоді двом учасникам групи Святошинський суд міста Києва обрав міру запобіжного заходу - тримання під вартою. Третій фігурант, 41-річний львів’янин, був звільнений з-під варти після внесення застави у сумі 192 100 гривень.
Як повідомляв УНН, поліція повторно затримала співорганізатора замаху на вбивство жителя Львова.