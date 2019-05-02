Покушение на убийство в Киевской области: фигуранту сообщили о подозрении в бандитизме

"Сегодня житель Львова по требованию следователя появился в Вышгородском отделе полиции, где ему объявили о подозрении в совершении преступления по ст. 257 Уголовного кодекса Украины. Мужчина основательно подозревается в бандитизме. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

На днях суд будет избирать для злоумышленника дальнейшую меру пресечения.

Напомним, в Киевской области, в районе села Иванковичи, полиция задержала вооруженную группу, которая планировала особо тяжкое преступление - убийство.

Тогда двум участникам группы Святошинский суд Киева избрал меру пресечения - содержание под стражей. Третий фигурант, 41-летний львовянин, был освобожден из-под стражи после внесения залога в сумме 192 100 гривен.

Как сообщал УНН, полиция повторно задержала соорганизатора покушения на убийство жителя Львова.