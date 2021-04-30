Залякував смертю матері: чоловіка затримали за секс-насильство над 11-річною падчеркою

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"Поліцейські притягують до кримінальної відповідальності 28-річного жителя Одеського району за сексуальне насильство щодо своєї падчерки. Правопорушнику оголосили підозру за ч. 4 ст. 153 Кримінального кодексу України та взяли його під варту", - вказали у поліції.

Деталі

Правоохоронці встановили, що "зловмисник більше двох років вчиняв протиправні дії відносно 11-річної доньки своєї цивільної дружини".

"Аби дитина тримала все в таємниці, він залякував її, погрожуючи тим, що мати, дізнавшись про їхні ігри, важко захворіє і помре або її притягнуть до кримінальної відповідальності", - повідомили у поліції.

Відповідно до чинного законодавства, за скоєне щодо малолітньої правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Наразі судом першої інстанції йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

Згідно зі звітом Нацполіції, у 2020 році у середньому кожні три години стававс один злочин проти дитини. Минулого року поліцією зареєстровано загалом майже 3400 злочинів, скоєних стосовно дітей, з яких 2200 розкриті та направлені до суду. Кількість злочинів проти дітей торік скоротилася на 16%, у порівнянні з 2019 роком.