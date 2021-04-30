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Запугивал смертью матери: мужчину задержали за секс-насилие над 11-летней падчерицей

Запугивал смертью матери: мужчину задержали за секс-насилие над 11-летней падчерицей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Одесской области задержали мужчину за сексуальное насилие в течение более чем двух лет над 11-летней девочкой - дочерью его сожительницы. Злоумышленник заставлял ребенка молчать, запугивая тем, что ее мать может умереть. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Цитата:

"Полицейские привлекают к уголовной ответственности 28-летнего жителя Одесского района за сексуальное насилие в отношении своей падчерицы. Правонарушителю объявили подозрение по ч. 4 ст. 153 Уголовного кодекса Украины и взяли его под стражу", - указали в полиции.

Детали

Правоохранители установили, что "злоумышленник более двух лет совершал противоправные действия в отношении 11-летней дочери своей гражданской жены".

"Чтобы ребенок держала все в тайне, он запугивал ее, угрожая тем, что мать, узнав об их играх, тяжело заболеет и умрет или ее привлекут к уголовной ответственности", - сообщили в полиции.

Согласно действующему законодательству, за содеянное в отношении малолетней правонарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Сейчас судом первой инстанции ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

Согласно отчету Нацполиции, в 2020 году в среднем каждые 3 часа происходил одно преступление против ребенка. В прошлом году полицией зарегистрировано в общей сложности почти 3400 преступлений, совершенных в отношении детей, из которых 2200 раскрыты и направлены в суд. Количество преступлений против детей в прошлом году сократилось на 16%, по сравнению с 2019 годом.

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