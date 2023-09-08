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Залужний поговорив з командувачем сил НАТО в Європі: йшлося про контрнаступ та плани ворога

Київ • УНН

 • 327807 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Йшлося про обстановку на лінії зіткнення та можливі плани противника, інформує УНН.

Цитата

“Передусім обговорили питання, що стосуються фронту. Ознайомив генерала Каволі із обстановкою на лінії зіткнення, детально з нашими оборонними і наступальними операціями", - проінформував Залужний.

Головнокомандувач додав, що незважаючи на шалений спротив ворога, українські бійці продовжують рухатися вперед.

“Обмінялися думками щодо можливих планів противника, а також обговорили оборонні потреби української армії”, - повідомив Залужний.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром. Вони обговорили поточну обстановку в зоні бойових дій, а також потреби українських бійців. 

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