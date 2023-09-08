Залужний поговорив з командувачем сил НАТО в Європі: йшлося про контрнаступ та плани ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Йшлося про обстановку на лінії зіткнення та можливі плани противника, інформує УНН.
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“Передусім обговорили питання, що стосуються фронту. Ознайомив генерала Каволі із обстановкою на лінії зіткнення, детально з нашими оборонними і наступальними операціями", - проінформував Залужний.
Головнокомандувач додав, що незважаючи на шалений спротив ворога, українські бійці продовжують рухатися вперед.
“Обмінялися думками щодо можливих планів противника, а також обговорили оборонні потреби української армії”, - повідомив Залужний.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що провів телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних Сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром. Вони обговорили поточну обстановку в зоні бойових дій, а також потреби українських бійців.