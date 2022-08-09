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Залучили благодійників із 31 країни світу: від початку війни понад 4 тисячі українських сімей отримали підтримку через єДопомога

Залучили благодійників із 31 країни світу: від початку війни понад 4 тисячі українських сімей отримали підтримку через єДопомога

Київ • УНН

 • 212849 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. До платформи єДопомога вже залучено більше тисячі благодійників із 31 країни світу, які дистанційно можуть допомогти українцям, що мають потребу в їжі, ліках та паливі, але не можуть самостійно це придбати. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації Костянтин Кошеленко, передає УНН.

Цитата

«На платформі єДопомога залучені люди з 31 країни і таких благодійників вже більше тисячі. Допомогти можна онлайн, достатньо в декілька кліків оплатити карткою і конкретному українцю, який отримає підтримку, надійде на телефон смс. З цим повідомленням він може звернутися до супермаркету або до аптеки, які є партнерами платформи єДопомога і на касі скористатися сертифікатом. З 1 липня почала діяти акція від платіжної системи MasterCard та мережі Fozzy Group. Оплачуючи допомогу карткою кожний благодійник додатково від платіжної системи переховує людині 50, 75 або 100 грн підтримки. Вже 916 людей з 1 липня отримали збільшену допомогу», – повідомив Кошеленко

Від початку війни через платформу єДопомога більше 4 тисяч сімей отримали підтримку, з них – майже 2 тисячі отримали її онлайн.

Стандартні розмір сертифікату - це 200, 500 або 1000 грн, на вибір благодійника, що захотів підтримати конкретну сім’ю.

Крім того, він заявив про розширення функціоналу платформи і відтепер допомогу можна отримати не лише у вигляді продуктів харчування чи ліків, а й у вигляді пального.

«Маємо попит і на паливо, адже українці потребують переміщення до більш безпечних регіонів чи просто паливо, щоб доїхати до лікарні. Тому до платформи єДопомога доєдналася мережа АЗС WOG, завдяки чому на онлайн-платформі для українців доступне паливо», – зазначив Кошеленко.

Нагадаємо

В Україні з 1 серпня запрацював державний портал розшуку неповнолітніх «Діти війни».

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