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Привлекли благотворителей из 31 страны мира: с начала войны более 4 тысяч украинских семей получили поддержку через єДопомога

Привлекли благотворителей из 31 страны мира: с начала войны более 4 тысяч украинских семей получили поддержку через єДопомога

Киев • УНН

 • 212846 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. К платформе єДопомога уже привлечены более тысячи благотворителей из 31 страны мира, которые дистанционно могут помочь украинцам, нуждающимся в еде, лекарствах и топливе, но не могут самостоятельно это приобрести. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра социальной политики по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и цифровизации Константин Кошеленко, передает УНН.

Цитата

«На платформе єДопомога привлеченные люди из 31 страны и таких благотворителей уже более тысячи. Помочь можно онлайн, достаточно в несколько кликов оплатить картой и конкретному украинцу, который получит поддержку, поступит на телефон смс. С этим сообщением он может обратиться в супермаркет или в аптеку, которые являются партнерами платформы єДопомога и на кассе воспользоваться сертификатом. С 1 июля начала действовать акция от платежной системы MasterCard и сети Fozzy Group. Оплачивая помощь картой, каждый благотворитель дополнительно от платежной системы перечисляет человеку 50, 75 или 100 грн поддержки. Уже 916 человек с 1 июля получили увеличенную помощь», – сообщил Кошеленко.

С начала войны через платформу єДопомога более 4 тысяч семей получили поддержку, из них – почти 2 тысячи получили ее онлайн.

Стандартный размер сертификата – это 200, 500 или 1000 грн, по выбору благотворителя, захотевшего поддержать конкретную семью.

Кроме того, он заявил о расширении функционала платформы и теперь помощь можно получить не только в виде продуктов питания или лекарств, но и в виде горючего.

«Имеем спрос и на топливо, ведь украинцы нуждаются в перемещении в более безопасные регионы или просто топливо, чтобы доехать до больницы. Поэтому к платформе ЄДопомога присоединилась сеть АЗС WOG, благодаря чему на онлайн-платформе для украинцев доступно топливо», – отметил Кошеленко.

Напомним

В Украине с 1 августа заработал государственный портал розыска несовершеннолетних «Дети войны».

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