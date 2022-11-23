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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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Залізниця частково знеструмлена у багатьох регіонах, у Києві також зупинений рух кільцевої електрички

Залізниця частково знеструмлена у багатьох регіонах, у Києві також зупинений рух кільцевої електрички

Київ • УНН

 • 427189 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У результаті ворожих атак на енергетичну інфраструктуру знеструмлено ділянки залізної дороги у багатьох регіонах. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Укрзалізниці.

Деталі

«У результаті ворожих атак на енергетичну інфраструктуру маємо знеструмлені ділянки у столиці, Дніпрі, Миколаєві, на Львівщині, Вінниччині, Сумщині та Харківщині. Відправлення найближчих поїздів можливе із затримкою, задіяно резервні тепловози», - йдеться у повідомленні.

Рух кільцевої електрички у столиці тимчасово призупинено.

«Просимо пасажирів перебувати в укриттях безпосередньо до посадки на поїзд. Посадка продовжується у безпечному режимі через підземні переходи», - додали в УЗ.

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